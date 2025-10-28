Die Videos schocken sogar Ermittler: Jugendliche werden zu Missbrauch und Gewalt gezwungen - möglicherweise bis zu Mord und Suizid. Gibt es Parallelen zum Fall von «White Tiger»?
Rotterdam - Niederländische Ermittler sind einem weltweiten Netzwerk sadistischer Chatgruppen auf der Spur. Der mutmaßliche Drahtzieher, ein 25 Jahre alter Niederländer, wird nun in Rotterdam erstmals einem Richter vorgeführt. Der Mann aus Eindhoven war bereits im Juli festgenommen worden. Bei der Sitzung am heutigen Dienstag wird es zunächst um Verfahrensfragen gehen. Wann das Hauptverfahren beginnt, ist noch unklar.