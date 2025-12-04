Nach dem Beschluss zur Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) haben mehrere Länder den Boykott des Musikwettbewerbs 2026 angekündigt. Die übertragenden Sender aus Spanien, Irland und den Niederlanden kündigten diese Reaktion am Abend an.

dpa 04.12.2025 - 19:15 Uhr

London - Nach dem Beschluss zur Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) haben mehrere Länder den Boykott des Musikwettbewerbs 2026 angekündigt. Die übertragenden Sender aus Spanien, Irland und den Niederlanden kündigten diese Reaktion am Abend an.