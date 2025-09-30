Kronprinzessin Amalia bereitet sich auf ihre künftige Rolle als Staatsoberhaupt vor. Dazu gehört auch das Militär.

dpa 30.09.2025 - 17:10 Uhr

Den Haag - Die niederländische Kronprinzessin Amalia hat ihre militärische Ausbildung begonnen. Sie begann als Matrose dritter Klasse bei der Marine und Gefreite dritter Klasse bei Armee und Luftwaffe, teilte der Hof in Den Haag mit. Die 21 Jahre alte Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima kombiniert die Ausbildung mit ihrem Jurastudium in Amsterdam.