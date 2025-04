Ein Wochenende mit Genuss, Begegnungen und Entdeckungen: Beim ersten Steillagenwochenende in Besigheim öffneten sich die Weinberge für Wanderer, Genießer und Neugierige.

Eva Heer 27.04.2025 - 18:05 Uhr

Der Blick vom Panoramaweg-Höhenweg am Niedernberg nach Besigheim hätte am Sonntag kaum schöner sein können: Sonne satt, junges Grün, überall in den Steillagen – mit den Reben, den engen, krummen Steintreppen und dem Mauerwerk – blüht, summt und schwirrt es. Dazu die Bilderbuchaussicht auf die Besigheimer Fassaden: Ideale Bedingungen für das erste Besigheimer Steillagenwochenende, das zum Entdecken, Verkosten und Wandern einlud. Konnten die Besucher am Samstag durch die Altstadt flanieren, ging es am Sonntag in die Weinberge. Entweder auf eigene Faust oder auf einer von Weinerlebnisführerin Katrin Held geführten, etwa vier Kilometer langen Tour, die „Himmelsleiter“ hinauf in die Steillagen, zur Aussichtskanzel am Niedernberg, über den Höhenweg zum Panoramaweg und über die Löchgauer Steige zurück.