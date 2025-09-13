Ein 12-Jähriger stirbt nach einem Streit auf einem Parkplatz. Was über den Hergang bekannt ist und welche Fragen für die Ermittler noch offen sind.
13.09.2025 - 10:20 Uhr
Während sich die kleine Gemeinde Niedernhall noch schockiert zeigt vom Tod eines 12-Jährigen nach einem Streit, versuchen Ermittler, den Vorfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts so detailgenau wie möglich zu rekonstruieren. Dabei dürften sie auf die Zeugenaussagen ebenso zurückgreifen wie auf mögliche Äußerungen der Freunde des mutmaßlichen Täters und des Opfers.