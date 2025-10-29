Am frühen Morgen tritt aus einem Gebäude starker Rauch aus. Kurz darauf bekommen Anwohner eine Warnmeldung. Was ist passiert?
Ein Brand in einem Wellnessbad hat im Hohenlohekreis mehr als 100 Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zeugen hätten am frühen Morgen beim Notruf starken Rauch und einen komischen Geruch gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Aus bislang unklaren Gründen war ein Feuer in einer Zwischendecke ausgebrochen und hatte sich zwischenzeitlich auch auf eine Lüftungsanlage ausgebreitet.