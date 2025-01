In Wendeburg wird die Leiche einer 62-Jährigen gefunden. Die Polizei hat einen tatverdächtigen 77-Jährigen festgenommen.

red/AFP 24.01.2025 - 16:50 Uhr

Weil er eine Frau ermordet haben soll, ermitteln die Behörden in Niedersachsen gegen einen 77-Jährigen. Auf der Flucht nach der Tat verursachte der Mann einen Unfall und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Salzgitter am Freitag mitteilte. Demnach wurde in einer Wohnung in Wendeburg am Morgen die Leiche einer 62-Jährigen gefunden. Sie wies massive Verletzungen auf.