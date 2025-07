Mehrere Böschungsbrände, eine Oberleitungsstörung und eine Bombenentschärfung haben Reisende vor allem in Norddeutschland vor Probleme gestellt. Auch im Westen gibt es Beeinträchtigungen.

dpa 01.07.2025 - 22:20 Uhr

Hamburg - Mehrere Böschungsbrände, eine Oberleitungsstörung sowie eine Bombenentschärfung in Osnabrück haben den Personenfernverkehr in Norddeutschland beeinträchtigt. Die unterschiedlichen Störungen im Bahnbetrieb im Norden Deutschlands seien mittlerweile behoben, teilte die Bahn am Abend mit. Allerdings könne es noch zu Folgeverspätungen kommen.