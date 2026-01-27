Erst ein Insektizid im Kaffee, dann 23 Schläge mit einem Eisenrohr: Ein Mann tötet seine Ex-Lebensgefährtin auf brutale Weise. Jetzt muss er für lange Zeit ins Gefängnis.
Erst will ein Mann im Landkreis Peine seine Ex-Lebensgefährtin mit vergiftetem Kaffee töten, wenig später erschlägt der heute 41-Jährige sie mit 23 wuchtigen Schlägen auf den Kopf - mit einem Eisenrohr: Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 38-Jährigen hat das Landgericht Hildesheim den Mann wegen Totschlags und versuchten Mordes zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.