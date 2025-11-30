Zeugen finden einen auf der Straße liegenden Mann, der schwere Verletzungen aufweist. Versuche, ihn wiederzubeleben, bleiben erfolglos. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

In der niedersächsischen Gemeinde Seevetal ist ein leblos auf der Straße liegender Mann entdeckt worden, der schwere Verletzungen aufwies. Versuche, den 31-jährigen Mann aus Hamburg in der Nacht wiederzubeleben, blieben erfolglos, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem Tötungsdelikt aus. Der Mann sei durch die Einwirkung von Gewalt gestorben.

Zeugen fanden den Mann auf der Fahrbahn und wählten den Notruf, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ist den Angaben zufolge mit zahlreichen Einsatzkräften in der Gemeinde südlich von Hamburg (Kreis Harburg) im Einsatz. Die Einsatzkräfte sperrten den Funort ab und errichteten Sichtschutzwände. Zudem suchen die Beamten mit Polizeihunden die Umgebung ab.

Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Im Laufe der Nacht konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 31-jährigen Mann aus Hamburg handelt. Die Beamten hoffen, durch das Sichern zahlreicher Spuren und umfangreiche Ermittlungen Hinweise auf die Identität des Mannes zu erhalten. Unklar ist, ob der Tatort auch auf der Straße ist oder anderswo liegt. Zu der Art der Verletzungen und einer möglichen Tatwaffe machte die Polizei zunächst keine Angaben.