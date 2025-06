Große Evakuierung in Osnabrück – 20.000 Menschen betroffen

Im Osnabrücker Lokviertel muss erneut ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Auch der Hauptbahnhof liegt in dem Evakuierungsgebiet.

red/dpa 30.06.2025 - 20:56 Uhr

Wegen einer Weltkriegsbombe steht Osnabrück erneut vor einer großen Evakuierung. Wie die Stadt am Abend kurzfristig mitteilte, soll der Blindgänger am Dienstag entschärft werden. Bis spätestens 15 Uhr müssen daher knapp 20.000 Menschen den Evakuierungsbereich verlassen. Auch der Hauptbahnhof sowie die Krankenhäuser Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital und das Christliche Kinderhospital liegen in dem Gebiet.