Ein Bahnreisender hat sich zwischen den Gepäckablagen schlafen gelegt. Auf Interventionen von Zugpersonal und Bundespolizei reagierte er mit Unverständnis.

red/AFP 02.06.2025 - 14:11 Uhr

Ein Bahnreisender hat sich in einem ICE auf der Fahrt durch Niedersachsen in einer zwischen den Gepäckablagen gespannten Hängematte schlafen gelegt. Auf Interventionen des Zugpersonals habe der 57-Jährige mit Unverständnis und Beleidigungen reagiert, teilte die Bundespolizei am Montag in Bremen mit. Deren zu Hilfe gerufenen Beamten widersetzte er sich ebenfalls. Die Bundespolizisten legten ihm Handschellen an, um ihn am Bahnhof Uelzen aus dem Zug zu bringen.