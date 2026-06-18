Ein Gefangener nutzt einen begleiteten Besuch bei seiner Mutter zur spektakulären Flucht. Auch nach seiner Festnahme stellen sich viele Fragen. Warum durfte der Mann das Gefängnis überhaupt verlassen?
18.06.2026 - 20:50 Uhr
Hannover/Peine - Die Flucht eines verurteilten Mörders in Niedersachsen wirft viele Fragen auf. Der Häftling aus der Justizvollzugsanstalt Celle entkam während eines begleiteten Ausgangs auf seinem eigenen Motorrad. Er gelangte über die Grenze nach Italien. Erst ein Unfall wurde dem Mann zum Verhängnis. Er wurde bei einem Sturz so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt und dort festgenommen wurde. Der 42-Jährige ist seit 2010 in Haft.