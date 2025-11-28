In den 1950ern zählte Ingrid van Bergen zu den bekanntesten Kinostars. Ihre Rolle in «Rosen für den Staatsanwalt» von 1959 war wohl ihre bekannteste. Für viele war sie aber einfach «Dschungelkönigin».
28.11.2025 - 11:29 Uhr
Eyendorf - Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot. Sie starb im Alter von 94 Jahren in Eyendorf. Das bestätigte eine Vertraute der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind unendlich traurig", sagte die Freundin. Van Bergen sei in den frühen Morgenstunden eingeschlafen. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.