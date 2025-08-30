Ein Junge verlässt am Abend sein Elternhaus und wird vermisst gemeldet. Nach einer Nacht in großer Sorge kommt am Vormittag die erlösende Nachricht.
30.08.2025 - 16:22 Uhr
Aufatmen im niedersächsischen Wolfenbüttel - nach einer Nacht in Sorge um einen autistisch veranlagten Jungen ist der Zehnjährige am Vormittag wohlbehalten gefunden worden. Das Kind sei in einer Garage in der Nähe seines Wohnhauses entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach einer ersten Einschätzung blieb der Junge aus dem Ortsteil Wendessen unverletzt.