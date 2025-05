Seltener Auftritt des Altkanzlers: Nach einer Burnout-Diagnose zeigt sich Schröder bei der Wahl des neuen Regierungschefs in Niedersachsen. Auch ein früherer Bundespräsident ist vor Ort.

dpa 20.05.2025 - 12:58 Uhr

Hannover - Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und der frühere Bundespräsident Christian Wulff (CDU) gehören bei der Wahl des neuen Ministerpräsidenten in Niedersachsen zu den Ehrengästen. Für Schröder ist es ein seltener öffentlicher Auftritt, nachdem er sich Anfang des Jahres wegen einer Burnout-Diagnose in klinische Behandlung begeben hatte. Im Landtag war er in Begleitung seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim.