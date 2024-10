Durch einen unterirdischen Kabelbrand ist am Montagabend in einer Gemeinde im Kreis Heidenheim der Strom ausgefallen. Die Suche nach der Ursache gestaltete sich zunächst schwierig.

Robert Korell 01.10.2024 - 12:01 Uhr

Am Montag sind in Niederstotzingen im Kreis Heidenheim unter dem Gehweg verlegte Stromkabel in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei bemerkten Anwohner gegen 20.45 Uhr, dass in ihren Wohnungen der Strom ausgefallen war. Einige begaben sich daraufhin in der Gartenstraße auf die Suche nach der Ursache und stießen dabei im Freien auf einen gasähnlichen Geruch sowie erhitzten Asphalt. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr.