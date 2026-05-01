Pünktlich zur Mittagszeit geht es bei Diesel und Benzin nach oben. Doch vergleicht man mit dem gleichen Zeitpunkt am Donnerstag, ist Sprit sehr viel billiger.
01.05.2026 - 13:55 Uhr
Auch wenn sich Benzin und Diesel zur Mittagszeit um gut 12 beziehungsweise 13 Cent verteuert haben, zeigt der Tankrabatt eine immer stärkere Wirkung. Um 12.15 Uhr - also direkt nach dem üblichen Mittagssprung - kostete ein Liter Super E10 laut ADAC zwar wieder 2,076 Euro, das waren allerdings 15,8 Cent weniger als zur selben Zeit am Donnerstag. Bei Diesel sprang der Preis auf 2,177 Euro pro Liter - das waren 16,2 Cent weniger als zur selben Zeit am Donnerstag. Alle Zahlen beziehen sich auf bundesweite Durchschnittswerte, einzelne Tankstellen können davon deutlich abweichen.