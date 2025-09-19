Kraftfahrzeuge, Maschinen, Elektrotechnik: Deutsche Firmen liefern seit Jahren mehr Waren in die USA als umgekehrt. US-Präsident Trump will das mit höheren Zöllen ändern. Geht seine Strategie auf?
19.09.2025 - 09:32 Uhr
Wiesbaden - Deutschland liefert weiterhin mehr Waren in die USA als umgekehrt - doch die höheren Zölle der Trump-Regierung bremsen zusehends: Der deutsche Exportüberschuss im Außenhandel mit den USA sank im Zeitraum Januar bis einschließlich Juli auf den niedrigsten Stand für die ersten sieben Monate eines Jahres seit 2021.