Niedrigwasser im Rems-Murr-Kreis Zu trocken: Landkreis ruft zum Wassersparen auf
Wenig Regen, sinkende Pegel und ungewöhnlich warme Gewässer setzen Flüsse, Bäche und Grundwasser unter Druck. Das Landratsamt bittet die Bürger um Vorsorge.
Wenig Regen, sinkende Pegel und ungewöhnlich warme Gewässer setzen Flüsse, Bäche und Grundwasser unter Druck. Das Landratsamt bittet die Bürger um Vorsorge.
Trotz des Regens am Wochenende bleibt die Wasserlage im Landkreis angespannt. Das Landratsamt warnt vor einer zunehmenden Niedrigwasserlage und ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sparsam mit Wasser umzugehen. Hintergrund sind die seit dem Winterhalbjahr ausbleibenden Niederschläge, sinkende Pegelstände in Flüssen und Bächen sowie steigende Wassertemperaturen, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.