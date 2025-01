Muttersein werde glorifiziert, über die Schattenseiten kaum gesprochen, findet Schauspielerin Amy Adams. Mit dem Film «Nightbitch» möchte sie eine Debatte anstoßen und Mütter ermutigen.

Von Philip Dethlefs, dpa 23.01.2025 - 05:18 Uhr

London - Hollywood-Star Amy Adams ("Arrival") hat beim Thema Mutterschaft ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit ausgemacht. "Ich finde, dass Mutterschaft in der Öffentlichkeit total falsch dargestellt wird, wenn es so glorifiziert wird", sagte die 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. "Es entspricht einfach nicht ganz der Realität."