Nightjet Berlin-Paris Warum Nachtzüge ausgebremst werden
Der klimaschonende Hotelbetrieb auf Schienen ist ohne Hilfen kaum finanzierbar. Doch kaum ein Land ist dazu bereit. Eine Ausnahme bildet die Schweiz.
Gute Nachricht für Nachtzug-Fans: Das Start-up European Sleeper will den ÖBB-Nightjet Berlin-Paris, der im Dezember schon wieder eingestellt werden soll, durch ein eigenes Angebot ersetzen. Ab März 2026 sollen die beiden Hauptstädte mit Schlaf-, Liege- und Sitzwagen dreimal pro Woche verbunden werden, kündigte das niederländische Unternehmen an. Tickets sollen ab Dezember buchbar sein, allerdings wirbt das genossenschaftlich organisierte Unternehmen noch um weitere Unterstützer und Nachtzug-Fans, die Anteile erwerben sollen.