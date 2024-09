Eine unbedachte Aktion von Niklas-Wilson Sommer aus der Regionalliga-Mannschaft des Club hat schwerwiegende Folgen. Der Verein verurteilt die Tat.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Spieler aus der Regionalliga-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach einer unbedachten Aktion von Unbekannten attackiert worden. Wie der Club mitteilte, wurde dem Spieler zunächst am frühen Abend vor seiner Haustüre aufgelauert, „einige Stunden später“ sei es dann zu einem „körperlichen Angriff“ gekommen. Die polizeiliche Aufarbeitung des Vorfalls habe noch in der Nacht begonnen.