Niko Soda als Barmann „Prägender Moment“ – Dieser Stuttgarter spielt in der Haftbefehl-Doku mit
Die Netflix-Doku „Babo“ über den Rapper Haftbefehl sorgt deutschlandweit für Diskussionen. Auch ein Stuttgarter spielt darin mit. Ein Gespräch.
Niko Soda ist kein Unbekannter in Stuttgart. Er arbeitet im In-Café Tatti in der Innenstadt und über 70.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, wo er regelmäßig Fotos und kurze Videos im 70er-Jahre-Stil hochlädt. Nun spielt er in einer Szene der kürzlich erschienenen Netflix-Doku über den deutschen Rapper Haftbefehl mit.