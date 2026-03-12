Abt Nikodemus Schnabel kritisiert die Medien für ihre Kriegsberichterstattung: Das Leid der Opfer komme zu kurz. Von der katholischen Kirche erwartet er eine klare Ansage.
12.03.2026 - 18:01 Uhr
Der Jerusalemer Abt Nikodemus Schnabel sieht eine mediale Verharmlosung des Nahost- und Ukraine-Kriegs. Die Medien "servierten" die Kriegsberichte nur "bekömmlich aufbereitet", kritisierte Schnabel am Donnerstag im Interview der in Freiburg erscheinenden Zeitschrift "Christ in der Gegenwart". "Man macht eine Grafik - Flugzeugträger hier, Stützpunkte dort - oder berichtet über Truppenstärken und heizt damit eher eine Art strategische Neugier an." Die grausame Realität des Kriegs, das Leiden und Sterben Unschuldiger gerate dabei aus dem Blick.