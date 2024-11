Vor wenigen Wochen musste Nikolas Häckel den Sessel im Sylter Rathaus nach seiner Abwahl räumen. Nun ist er tot. Die Umstände seines Todes sind noch unklar.

red/dpa 05.11.2024 - 15:15 Uhr

Der kürzlich vorzeitig abgewählte Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), ist tot. Der 50-Jährige starb unter noch nicht geklärten Umständen in Hamburg. Die Gemeinde bestätigte seinen Tod. „Mit Bestürzung erhielten wir soeben die Nachricht, dass unser ehemaliger Bürgermeister Nikolas Häckel verstorben ist“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. „Wir alle sind zutiefst betroffen. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie.“ An Spekulationen zur Todesursache werde man sich auch mit Rücksicht auf die Familie nicht beteiligen, sagte ein Sprecher.