Der Nikolaustag am 6. Dezember hat eine lange Tradition, die jedes Jahr viele Familien begeistert. Besonders Kinder freuen sich darauf, ihre geputzten Stiefel aufzustellen, um sie am nächsten Morgen gefüllt vorzufinden. Doch woher stammt dieser Brauch?

Redaktion 05.12.2024 - 14:27 Uhr

Der Brauch, am Vorabend des Nikolaustages Stiefel oder Schuhe vor die Tür zu stellen, geht auf den heiligen Nikolaus von Myra zurück. Dieser war ein Bischof, der im 4. Jahrhundert in der heutigen Türkei lebte und für seine Großzügigkeit bekannt war. Die Legende besagt, dass Nikolaus armen Familien geholfen hat, indem er heimlich Goldstücke durch ein Fenster oder in die Schuhe legte, die vor dem Kamin standen. Manchmal wird auch erzählt, der Nikolaus habe die Goldstücke durch das Fenster geworfen und diese seien dann in den Schuhen gelandet.