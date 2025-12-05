Jedes Jahr stellen zahlreiche Kinder am Vorabend des 6. Dezembers ihre Stiefel vor die Tür, damit der Nikolaus sie in der Nacht mit kleinen Gaben füllt. Doch wie entstand der Nikolaustag eigentlich? Die Antworten auf alle Fragen rund um Nikolaus gibt es hier.
Für viele Menschen – und besonders für Kinder – gehört der Nikolaustag zu den schönsten Momenten der Adventszeit. Fröhliche Lieder, über Nacht gefüllte Teller oder Stiefel und mit etwas Glück sogar ein Besuch des Nikolaus verleihen diesem Tag eine fast märchenhafte Stimmung. Doch woher stammen diese Traditionen? Und wer war der Nikolaus, dessen Name bis heute so präsent ist?