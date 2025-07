Nina Gnädig in „Tschappel“: „Vieles kann man so nur auf Schwäbisch sagen“

Tante Gabi wohnt bei ihrem Bruder, tanzt betrunken auf der Abifeier ihres Neffen und lässt sich von einem ehemaligen Liebhaber Unterhalt für ein Kind bezahlen, das es gar nicht gibt. Als ihr Neffe sie mit dem Auto nach Hause fahren will, muss sie sich zunächst übergeben. „Bloß ein kleiner TZK“, kommentiert sie fröhlich. Was so viel heißt wie: Taktischer Zwischen-Kotzer. Kurz: Tante Gabi ist nicht gerade das, was man als Vorbild bezeichnen würde. Und doch sagt Schauspielerin Nina Gnädig: „Ich würde uns allen mehr Tante Gabis wünschen. Im Fernsehen, aber auch im echten Leben.“ Für die Schauspielerin ist ihre Rolle in der ZDF-Serie „Tschappel“ ein Geschenk: „Es ist eine Figur, wie man sie sich nur wünschen kann: in der ich alles ausprobieren, alles, was ich je gelernt habe, einbringen kann.“