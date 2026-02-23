Nina Warken in Waldenbuch Hoffen auf Kompromisse in der Gesundheitspolitik
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat das Pflegeheim „Haus an der Aich“ in Waldenbuch besucht und sich über das Pflegesystem ausgetauscht.
„Sie weiß, was sie tut, kennt das von ihrem früheren Beruf, sie war Lehrerin!“ Fröhlich zwinkernd kommentiert die ältere Dame, was ihre Nachbarin da auf das Papier zaubert: roter Punkt um roten Punkt verwandeln sich die zuvor angelegten grünen Striche zu einer abstrahierten Blumenwiese. Andere, die neben ihr um den langen Tisch sitzen, arrangieren Papierschnüre auf Bildträgern oder formen nestartige Gebilde. „Ostern kommt bald!“