Kreuzfahrt rund um Japan Nippon ganz nah
Wer in Gesellschaft von Japanern übers Meer fährt, lernt eine andere Art der Kreuzfahrt kennen. Keine besetzten Liegen am Pool, dafür Miso-Suppe zum Frühstück und abends Karaoke.
Artistisch balanciert der Junge auf einem Fuß im Kabinengang. Das andere Bein hat er nach hinten ausgestreckt, um die Zimmertür aufzuhalten. „Muss man an der Poolparty teilnehmen?“ will er von den Gästen wissen, die zufällig vorbeigehen. Offenbar hat ihn die Durchsage der Kreuzfahrtdirektorin verwirrt. Vorhin hatte sie zur obligatorischen Sicherheitsübung gebeten. Und jetzt wird über Lautsprecher eine Feier angekündigt.