Seit Monaten eilt Japans Börse von einem Rekord zum nächsten. Da der Aufschwung mit der Realwirtschaft wenig zu tun hat, mehren sich Fragen.
In Tokio verlief die Woche mal wieder so, dass in den Augen vieler Händler sehr große Yen-Zeichen strahlen konnten. Der Nikkei 225 schloss mit mehr als 48 000 Punkten ab. Der Aufstieg des japanischen Aktienleitindex ist denkwürdig. Denn seit einiger Zeit eilt der Index, der die 225 größten börsennotierten Unternehmen Japans vereint, von einem Rekord zum nächsten. Mitte August staunte man, als er erstmals 43 000 Punkte überstieg. Denn jener Wert lag nochmal deutlich über einer historischen Marke, die erst Ende Februar 2024 erreicht worden war. Damals stand der Nikkei 225 am Ende des Handelstages bei 39 098 Punkten, also etwas über dem langjährigen Rekord von 38 915.