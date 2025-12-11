Die Filialen mit den markanten roten Buchstaben finden sich häufig in kleineren Städten oder in Shopping-Centern am Stadtrand. Nun wechselt der Textil-Discounter NKD den Eigner.
11.12.2025 - 15:31 Uhr
Der Textil-Discounter NKD bekommt einen neuen Besitzer: Die Mr Price Group aus Südafrika übernehme das Unternehmen vom bisherigen Eigner TDR Capital, teilte NKD mit. Ziel sei es, das Filialnetz in Europa von derzeit rund 2.200 auf zunächst 3.000 auszubauen. Langfristig seien 4.000 Standorte geplant.