Norbert Stippel hört nach sechs Jahren als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) der Stuttgarter Kickers auf. Das Bedauern im Verein ist groß, die Nachfolge offen.
Er steht für respektvolles Miteinander und für vertrauensvolle Kommunikation. Norbert Stippel hat das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Stuttgarter Kickers sportlich, strukturell und personell weiterentwickelt, mit seinem Fachwissen und seinem pädagogischen Geschick sechs Jahre lang geprägt. Doch im Sommer ist für Norbert Stippel als Sportlicher Leiter des NLZ Schluss. Der dann 66-Jährige macht den Weg frei für einen Nachfolger. Wer das ab 1. Juli sein wird, ist noch offen. Der Abgang des in der Fußballszene glänzend vernetzten Stippel wird jetzt schon im Verein bedauert.