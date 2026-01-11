Mitten im Winter fahren Menschen in der britischen Hauptstadt London ohne Hose in die U-Bahn. Die jährliche Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit.

red/dpa 11.01.2026 - 18:45 Uhr

Ohne Hose in die U-Bahn: Wieder haben Dutzende Londoner den tiefen Temperaturen getrotzt und die „No Trousers Tube Ride“ in der britischen Hauptstadt gefeiert - die Fahrt in Unterwäsche. Einmal im Jahr treffen sich die Menschen in Chinatown, um gemeinsam zur U-Bahn zu gehen und für ein paar Stationen die Hosen auszuziehen.