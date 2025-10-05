In den kommenden Tagen blickt die Welt einmal mehr voller Spannung nach Stockholm und Oslo. Was bei den Nobelpreisen zu erwarten ist - und wer sich selbst als ausgezeichneter Preisträger sieht.
Stockholm - In Skandinavien bricht am Montag die spannungsgeladene Zeit der Nobelpreis-Bekanntgaben an. Wohl keine Auszeichnung weltweit - die Oscars einmal ausgenommen - hat eine solche Strahlkraft wie die Preise, die auf Geheiß ihres wohlhabenden Stifters jährlich in Stockholm und Oslo vergeben werden. Wer diesmal im engeren Rennen ist, wird wie immer streng geheim gehalten. Große Namen kursieren dennoch - oder bringen sich gleich selbst ins Spiel.