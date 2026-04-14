Der VW-Dieselskandal zieht vor allem juristisch weiter Kreise und bleibt damit ein Reputationsproblem. Einige Verfahren haben noch gar nicht begonnen und betreffen auch andere Unternehmen.
14.04.2026 - 03:30 Uhr
Braunschweig - Mehr als zehn Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei Volkswagen ist die juristische Aufarbeitung längst nicht beendet. Am Landgericht Braunschweig beginnt heute (10.00 Uhr) der dritte große Betrugsprozess gegen fünf Angeklagte im Zusammenhang mit Manipulationen an Autos von VW. Was wird dabei genau verhandelt? Wird es wieder lange dauern? Und welche Bedeutung hat das alles überhaupt noch?