Die diesjährige Halbtagswanderung startet an Christi Himmelfahrt in Remseck. Es gibt noch Tickets – aber nur noch bis Sonntag um Mitternacht.

Dirk Herrmann 23.05.2025 - 17:00 Uhr

Ein gemütlicher Spaziergang wird es eher nicht, vielmehr ist ein gewisse konditionelle Grundlage sinnvoll, zudem dürften die Füße in den Wanderschuhen ganz schön strapaziert werden. Aber da muss man eben durch, wenn man einen halben Tag lang am Stück auf Schusters Rappen das Remstal durchstreifen will – oder zumindest den unteren, westlichen Teil des Remstals.