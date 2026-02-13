US-Studenten demonstrierten bereits, wie man mit Hilfe der Kamera-Brillen vom Facebook-Konzern Meta Fremde identifizieren kann. Auch Meta denkt über Gesichtserkennung in den Geräten nach.
Menlo Park - Der Facebook-Konzern Meta erwägt, seine Kamera-Brillen mit einer Gesichtserkennungs-Funktion auszurüsten. Man höre oft von Interesse daran, hieß es in einer Meta-Stellungnahme. Der Konzern prüfe aber noch verschiedene Optionen und werde "mit Bedacht" vorgehen, falls eine solche Funktion eingeführt werden sollte.