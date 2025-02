Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Bisher war der Wahlkampf der Parteien ziemlich chaotisch, kein Wunder also, dass einige Stuttgarter:innen noch nicht wissen, wen sie wählen sollen. Online gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren. Zum Beispiel den Wahl-O-Mat. Aber auch in Stuttgart finden einige Veranstaltungen rund um die Bundestagswahl statt, bei denen ihr euch informieren könnt. Wir haben ein paar davon für euch zusammengefasst.

Die Qual(len) der Wahl

In Sachen Politik kann es besonders für Jugendliche schwer sein, eine eigene Meinung zu entwickeln. Dabei will die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg) mit ihren sogenannten Wahl-Quallen helfen. Junge Menschen aus Stuttgart werden während der Aktion zur Abstimmung über einige Themen gebeten – egal, ob sie wahlberechtigt sind oder nicht. Die Quallen machen gleich in mehreren Stadtteilen an verschiedenen Tagen halt, als nächstes am 14. Februar in Obertürkheim. Übrigens: Der Stjg veranstaltet noch viele weitere politische Events für Jugendliche, zum Beispiel einen Bürgerabend mit Kandidat:innen. Ein Blick auf die Website könnte sich also lohnen.

Die Qual(len) der Wahl, Jugendhaus Obertürkheim, Stuttgart-Obertürkheim, 14.2. 16-19 Uhr

Kanditat:innen drehen am Rad

Einige Stuttgarter Kandidat:innen der Bundestagswahl stellen sich am Samstag, 15. Februar, dem Glücksrad von Team Tomorrow Stuttgart und beantworten vor Ort Fragen. Mit dabei sind Lucia Schanbacher (SPD), Anna Christmann (Grüne), Luigi Pantisano (Linke), Mark Wieczorrek (FDP), Jasper Pannen (Die PARTEI), Sylvia Rolke (Freie Wähler), Markus Reich-Abele (Volt) und eine Parteivertretung der MLPD. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr der Rotebühlplatz in der Stadtmitte.

Ich dreh am Rad, Team Tomorrow, Rotebühlplatz, Stuttgart-Mitte, 15.2. 15.30-17 Uhr

Vortrag: Migration als Thema in Politik, Recht und Ethik

In Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung veranstaltet die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart einen Onlinevortrag zum Thema Migration. Start ist am 18. Februar um 18.30 Uhr. Interessierte können sich auf der Website der Akademie kostenlos anmelden.

Migration als Thema in Politik, Recht und Ethik, online

Pub Quiz zur Bundestagswahl

Wer lieber nur sein Wissen rund um das Thema Wahlen und Politik messen möchte, kann am 20. Februar an einem Pub Quiz im Ribingurūmu teilnehmen. Zu Gewinnen gibt es einen kostenlosen Drink und Goodies. Los geht’s um 20 Uhr.

Ribingurūmu, Theodor-Heuss-Str. 4, Stuttgart-Mitte, 20.2. ab 20 Uhr

Empowerment durch Demokratie - Deine Stimme zählt!

Im Rahmen des Black History Month veranstaltet Afrokids International am 20. Februar zwischen 18 und 20 Uhr einen Workshop unter dem Titel „Empowerment durch Demokratie - Deine Stimme zählt!“. Dabei geht es unter anderem um politische Partizipation. Außerdem zeigt der Workshop, wie wichtig es ist, die eigene Stimme in der demokratischen Gesellschaft einzubringen.

Afrokids International, Finkenstr.3, Stuttgart-Süd, 20.2. 18-20 Uhr

Kneipen gegen Rechts

Unter dem Namen „Kneipen gegen Rechts“ informiert das Netzwerk Gemeinsam gegen rechts im Schlesinger am 18. Februar über den Rechtsruck. Außerdem gibt es Livemusik. Der Eintritt ist frei, während der Veranstaltung läuft der übliche Kneipenbetrieb.

Schlesinger, Schloßstraße 28, Stuttgart-Mitte, 18.2. 19.30-20.15 Uhr

Podiumsdiskussion: Europa, Sicherheits- und Außenpolitik

Am Abend des 20. Februar veranstaltet die Landeszentrale für politische Bildung eine Podiumsdiskussion mit Kandidierenden aus Stuttgart und der Region. Im Fokus sind dabei die Themen Europa sowie Sicherheits- und Außenpolitik. Die Teilnahme ist in Präsenz beim Treffpunkt Rotebühlplatz oder online per Livestream möglich. Los geht’s um 19 Uhr.

Treffpunkt Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, Stuttgart-Mitte, 20.2. ab 19 Uhr

Vereint in Vielfalt – Wahlabend mit dem Forum der Kulturen

Wer den eigentlichen Wahltag nicht alleine verbringen möchte, kann ab 17.30 Uhr am Wahlabend teilnehmen, den das Forum der Kulturen Stuttgart gemeinsam mit dem Laboratorium veranstaltet.

Kulturzentrum Laboratorium, Wagenburgstraße 147, Stuttgart-Ost, 23.2. ab 17.30 Uhr