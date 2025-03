Von Francesco Friedrich bis Franziska Preuß, von Emma Aicher bis Andreas Wellinger: Wir zeigen, welche deutschen Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen 2026 in Italien die besten Perspektiven auf einen Podestplatz haben – weil sie Weltspitze sind.

Jochen Klingovsky 27.03.2025 - 14:21 Uhr

Kalendarisch hat der Frühling längst begonnen, am letzten März-Sonntag werden auch die Uhren auf Sommerbetrieb umgestellt. Höchste Zeit also, dass mit dem Skifliegen in Planica an diesem Wochenende die Wintersport-Saison zu Ende geht. Zugleich ist es der richtige Moment, um nach vorne zu blicken. Im Februar 2026 finden im Norden Italiens die nächsten Olympischen Spiele statt. Wir zeigen, welche Athletinnen und Athleten aus Deutschland auf Eis und Schnee die besten Perspektiven haben.