Chancen auf einen Oscar „Der kindliche Blick auf die Welt fasziniert mich“
Regisseurin Mascha Schilinski über Idee und Dreharbeiten des preisgekrönten Films „In die Sonne schauen“, der jetzt für Deutschland auch noch einen Oscar gewinnen soll.
Regisseurin Mascha Schilinski über Idee und Dreharbeiten des preisgekrönten Films „In die Sonne schauen“, der jetzt für Deutschland auch noch einen Oscar gewinnen soll.
Ein Bauernhof in der Altmark, vier weibliche Hauptfiguren, die zu unterschiedlichen Zeiten dort leben und auf mystische Weise miteinander verbunden zu sein scheinen: Mit ihrem zweiten Spielfilm „In die Sonne schauen“ gewann die Autorin und Regisseurin Mascha Schilinski (41) den „Preis der Jury“ beim Filmfestival von Cannes und soll nun auch für Deutschland in Los Angeles einen Oscar gewinnen. Wie geht man mit so viel Erfolg in so kurzer Zeit um?