Deniz Undav kehrt in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück – und überraschend darf sich auch ein weiterer Star des VfB Stuttgart über eine Nominierung freuen.
19.03.2026 - 14:01 Uhr
Zwei Tore im DFB-Pokal, drei Treffer in der Europa League – und gar 16 in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga. Dazu: Insgesamt zwölf Vorlagen. Das sind die beeindruckenden Zahlen, die Deniz Undav in den vergangenen Monaten produziert hat – und die nun wichtige Argumente waren. Für den Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der den Stürmer des VfB Stuttgart zurückholt in den Kreis der deutschen Nationalspieler.