Chance für Wirtz und Kroos? Weltfußballer-Kür am Dienstag

Zwei von elf Spielern, die für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres nominiert sind, kommen aus Deutschland. Bekanntgegeben werden die Gewinner überraschend bald.

dpa 16.12.2024 - 15:00 Uhr

Die Weltfußballerin und der Weltfußballer des Jahres werden überraschend schon an diesem Dienstag gekürt. Wie der Weltverband FIFA knapp 30 Stunden vorher bekanntgab, werden die Gewinner der Wahl während einer Dinner-Veranstaltung in Doha bekanntgegeben. Nominiert sind auch Nationalspieler Florian Wirtz und der frühere DFB-Star Toni Kroos.