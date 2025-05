Ob Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper oder Tübingens OB Boris Palmer: Insgesamt 60 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Baden-Württemberg warnen in einem Video vor den Folgen der dramatischen Finanzlage.

Florian Dürr 02.05.2025 - 12:21 Uhr

Ob aus der Großstadt oder der kleinen Gemeinde, ob CDU oder SPD, ob Frank Nopper (CDU) oder Boris Palmer (parteilos): Insgesamt 60 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Baden-Württemberg haben sich zusammengeschlossen, um in einem Video auf die Finanznot ihrer Städte und Gemeinden aufmerksam zu machen. „Die Kassen sind leer. Viele Kommunen sind an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit gekommen“, heißt es in der Beschreibung des Videos, das der Städtetag Baden-Württemberg in sozialen Medien geteilt hat. „Wir wollten mal einen anderen Weg gehen“, erklärt eine Sprecherin zu dem Schritt.