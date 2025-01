Im September hat der Unternehmer Rüdiger Stihl einen neuen Anlauf für seine Nord-Ost-Ring-Vision für Stuttgart genommen. Jetzt, fast ein halbes Jahr später, will sich Fellbach mit den Vorschlägen befassen. Von einer ergebnisoffenen Diskussion kann allerdings keine Rede sein.

Sascha Schmierer 11.01.2025 - 06:00 Uhr

Noch in diesem Monat wird sich die Stadtpolitik in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wieder einmal mit den Plänen für einen Nord-Ost-Ring befassen. Diskutiert werden soll die Idee, das seit den 1970er-Jahren immer wieder aus der Versenkung auftauchende Straßenbauprojekt in einer Tunnelvariante unter dem Erdboden zu realisieren.