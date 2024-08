Die Spuren führen in die Ukraine – und ins Leere. Vieles deutet derzeit auf einen Zustand hin, der den politischen Entscheidern nicht gefallen kann, kommentiert unser Autor Christian Gottschalk.

Christian Gottschalk 14.08.2024 - 14:40 Uhr

Noch ist das Rätsel um den Nord-Stream-Anschlag nicht gelöst. Der Erlass eines Haftbefehls ist kein Schuldspruch, er ist nicht einmal eine Anklage. Aber die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft rücken nun ein nahezu zwei Jahre andauerndes Verfahren wieder in den Mittelpunkt, in dem viel spekuliert worden ist, in dem viel Blödsinn erzählt wurde, und das nach wie vor das Zeug zu einem echten Krimi hat. Noch stellen sich mehr Fragen, als dass es Antworten gibt – nach dem Erlass des Haftbefehls sogar mehr denn je zuvor. Und das Ganze ist – ebenso mehr als je zuvor – nicht nur eine kriminalistische, sondern eine hoch politische Angelegenheit.