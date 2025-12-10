Viele der Bewohner schlafen wohl schon oder liegen im Bett, als in Marokko plötzlich ein Wohnhaus in sich zusammenfällt. In der Dunkelheit beginnen Retter die Suche nach Opfern und Überlebenden.
10.12.2025 - 12:19 Uhr
Rabat - Beim Einsturz eines Wohnhauses in Marokko sind 19 Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MAP heute. Das vierstöckige Gebäude in der Stadt Fes, in der acht Familien gewohnt hätten, sei in der vergangenen Nacht eingestürzt. Die Ursache war zunächst unklar. Teils wurde berichtet, dass zwei Häuser eingestürzt seien.