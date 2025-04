Antiterror-Fahnder haben in Nordfrankreich drei junge Männer gefasst, die mit der Vorbereitung eines Anschlags befasst waren. Dabei sollen sie ein fürchterliches Vorbild gehabt haben.

dpa 07.04.2025 - 12:12 Uhr

Die französische Polizei hat drei junge Männer wegen der Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags festgenommen. Sie sollen Medienberichten zufolge eine Bluttat nach dem Vorbild des Massakers in der Pariser Konzerthalle „Bataclan“ geplant haben. Zwei von ihnen, die über Material zum Bau von Sprengsätzen verfügten, kamen in Untersuchungshaft und ein Dritter wurde wegen Nichtanzeige der Terrorpläne unter Justizaufsicht gestellt, wie die Antiterror-Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte.