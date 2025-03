Nordische Ski-WM in Trondheim

Einen Tag nach Silber im Mixed-Team gewinnt Kombinierer Geiger seine zweite Medaille in Trondheim. Besser sind nur zwei Norweger.

red/dpa 01.03.2025 - 16:24 Uhr

Vinzenz Geiger hat bei den Weltmeisterschaften die Bronzemedaille in der Nordischen Kombination gewonnen. Der Oberstdorfer musste sich in einem extrem packenden Wettkampf nur dem siegreichen Norweger Jarl Magnus Riiber und dessen Landsmann Jens Luraas Oftebro geschlagen geben. Für Geiger war es einen Tag nach Silber im Mixed-Team das zweite Edelmetall bei den Titelkämpfen in Trondheim. Teamkollege Julian Schmid wurde Vierter.